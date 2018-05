NAPOLI – Raffaele De Vito, 17 anni, è morto dopo un terribile incidente in via Epomeo, a Napoli, dove si è scontrato con il suo scooter Honda Sh contro una Mini. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Il dramma è avvenuto intorno alle 19 di martedì 9 maggio.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale, ma secondo le prime ricostruzioni Raffaele avrebbe centrato in pieno la vettura che stava facendo inversione di marcia dopo esser uscito da un benzinaio.

Il giovane, che aveva riportato gravi traumi nell’impatto violento con l’auto, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto poco dopo.