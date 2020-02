NAPOLI – E’ stato fermato dopo aver accelerato alla vista di un posto di blocco da parte della polizia sul corso Umberto I di Napoli. Dopo aver speronato una volante e ferito due agenti, è scappato verso il Borgo degli Orefici ma è stato rintracciato nei pressi del Rione Mercato, su via Carlo Celano, dove è stato bloccato. Si tratta di un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, che ora deve rispondere di svariati reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Il ragazzo si trovava alla guida della propria auto ad alta velocità. Alla vista degli agenti, però, non si è fermato ma si è dileguato nei vicoli di Borgo Orefici dopo aver speronato la volante della Polizia che gli avevano intimato di fermarsi. Rintracciato e bloccato in via Carlo Celano, il 23enne è stato così identificato e denunciato. (fonte NAPOLI TODAY)