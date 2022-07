Napoli, gabbiano afferra e porta via un cane pinscher: era al parco con la padrona

Un cane pinscher è stato afferrato e portato via da un gabbiano a Napoli, mentre si trovava al parco con la proprietaria. Non c’è ancora nessuna traccia del cane di piccola taglia. A diffondere la notizia, il gruppo Facebook “Abitanti di Capodimonte”. Notizia poi confermata dal consigliere comunale Carlo Restaino che scrive: “E’ successo davvero, fate molta attenzione ai gabbiani”.

Gabbiano porta via un cane pinscher, cosa è successo

“Qualche settimana fa un signora era nel Bosco di Capodimonte con il suo cane di piccola taglia ed era anche piccolo di età – ha spiegato Restaino -. L’ha lasciato giocare nel parco fino a quando non è arrivato un gabbiano prendendolo e portandolo chissà dove. Ad oggi non ci sono sue tracce….”. Il consigliere ha quindi messo in guardia gli utenti dai volatili, sempre più padroni delle città, attirati dai rifiuti e dal cibo.

Il consigliere: “Proteggete i cagnolini con il guinzaglio”

“Si trattava di un cucciolo di cane, di piccola taglia. Voglio lanciare per questo un invito a tutti i frequentatori del Bosco di Capodimonte, ma anche di altri parchi pubblici, a proteggere i propri cani tenendoli con il guinzaglio, soprattutto se sono di piccola taglia o sono cuccioli. Nel parco è possibile lasciare gli amici a quattro zampe liberi all’interno delle aree destinate allo sgambettamento. Ma anche in quel caso bisogna essere molto prudenti. Spero che tutti gli amanti degli animali possano essere attenti, per evitare altre spiacevoli storie, come quella che abbiamo raccolto”.

La paura tra i cittadini

Tante comunque le segnalazioni dei cittadini, che sono preoccupati da questi racconti, poichè l’episodio sembrerebbe non essere isolato: un utente segnala che il panino che aveva nelle mani una donna è diventato obiettivo di una incursione. Un altro, invece, invita a fare attenzione per i più piccoli: “State attenti anche ai bambini piccoli. Da un po’ i gabbiani ricevono meno cibo dai marinai e sono diventati più aggressivi, a volte entrano nei negozi e beccano di tutto”.