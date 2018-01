NAPOLI – Gaetano, 15 anni, è stato ridotto in fin di vita da un branco di una quindicina di ragazzini venerdì pomeriggio. Adesso è in ospedale, dove a seguito di un’operazione gli è stata asportata la milza lesionata. Intorno alle 18.30 era in compagnia di due cugini e stava andando a Qualiano quando è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi, verosimilmente coetanei, nella metropolitana di Napoli alla stazione di Chiaiano.

“Violenza assurda”, tuona il questore di Napoli. “Chi sarà il prossimo?” si chiede invece la mamma del ragazzo. “Chi ha visto qualcosa che può servire alla forze dell’ordine ci aiuti e sporga denuncia”, ha detto alla tv locale Napoli nord eweb.

Parla di “assurda e immotivata violenza aggressiva di un branco” il questore di Napoli, Antonio De Iesu. “Stiamo sul pezzo – assicura – da ieri sera si stanno estrapolando immagini e ricostruendo i fatti. Abbiamo elementi investigativi su cui orientare le indagini”.

Il questore chiama in causa il contesto ambientale ma anche l’assenza di collaborazione dei cittadini: “Anche questa volta nessuno ci ha chiamato per raccontarci quanto successo”. Dalla ricostruzione dell’accaduto è emerso che il branco di ragazzi ha preso di mira un gruppetto di adolescenti per futili motivi, composto da una quindicina di persone.

I due cugini della giovane vittima sono riusciti ad allontanarsi, il terzo invece è rimasto in balia degli aggressori che hanno infierito su di lui con pugni e calci, poi lo hanno lasciato a terra ferito. Il giovane è tornato a casa, dove è apparso subito in condizioni tali da richiedere l’intervento dei medici.

Accompagnato da uno zio al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, è stato operato ieri sera a causa delle lesioni riportate alla milza.