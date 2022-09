Napoli, il senzatetto ucciso per “battezzare” un killer o per provare una pistola FOTO ARCHIVIO ANSA

Inquietanti sviluppi per l’omicidio di un 56enne a Bagnoli ucciso a Napoli lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della Procura per la morte di Davide Fogler, senzatetto che ogni tanto arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe quella dell’omicidio nell’ambito di una sorta di “battesimo da killer” o di un delitto per gioco. Questo secondo quanto scrivono Il Mattino e la Repubblica Napoli.

L’omicidio del senzatetto a Napoli

L’omicidio era avvenuto davanti a molti passanti ma l’indagine è stata caratterizzata da profonda omertà. Inizialmente si pensava ad un incidente, poi i nuovi elementi dopo l’autopsia. Tra le ipotesi anche lo sparo per provare una pistola. Il fatto si era verificato lo scorso 31 luglio in via Ilioneo, nel quartiere di Bagnoli dove il corpo dell’uomo fu trovato all’interno del locale nel quale viveva. Una sorta di esecuzione stile Gomorra, una vittima a caso, sono le piste sulle quali si concentrano gli inquirenti.