NAPOLI – A Napoli immigrato aggredisce carabiniere dopo un tentativo di furto: doveva essere espulso nel 2017.

L'extracomunitario, con quattro finte identità, insieme a un complice, aveva provato a raggirare un anziano turista in visita al capoluogo campano. Il borseggio, non andato a buon fine, in piazza Garibaldi, dove i due sono stati intercettati da una volante di pattuglia dei carabinieri partenopei, impegnata a controllare il territorio.

Come riporta NapoliToday, il furto è andato male visto che il turista aveva legato il suo smartphone alla cintura con una catenina. La scena è stata notata dagli uomini dell’Arma che sono intervenuti: ne è nata una colluttazione nella quale uno dei carabinieri ha riportato lievi ferite. I militari li hanno arrestati per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e violazione alle norme sull’immigrazione. E qui gli inquirenti hanno scoperto che uno dei due, che nel 2017 aveva subito la procedura per l’espulsione dall’Italia, era stato arrestato diverse volte in precedenza e in tutte le occasioni aveva fornito generalità diverse: l’immigrato ha precedenti per droga, violenza privata, furto e reati contro il patrimonio.