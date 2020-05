Napoli, incendio in un deposito di prodotti ortofrutticoli a Soccavo

NAPOLI – Incendio in un deposito di prodotti ortofrutticoli a Soccavo, quartiere dell’area ovest di Napoli.

Il rogo, le cui origini sono al momento ignote, è divampato intorno alle 11 di mattina di giovedì 14 maggio in un capannone del Rione Traiano, vicino ai binari della ferrovia cumana.

Secondo quanto riferisce Fanpage, nel deposito, oltre a frutta e verdura, sarebbe conservato anche materiale plastico come cassette e imballaggi.

L’incendio ha dato origine ad una intensa nube di fumo visibile da grande distanza.

Sul posto sono arrivate diverse autobotti dei vigili del fuoco di Fuorigrotta e Pianura.

Il timore è che le fiamme, alimentate dal forte vento che da stamattina sta soffiando su Napoli, possano raggiungere anche gli altri edifici.

Solo pochi giorni fa, il 10 maggio, un altro incendio a Napoli, a Gianturco: in quel caso ad andare a fuoco era stato un cumulo di rifiuti in via Taverna delle Brecce. (Fonti: Il Mattino, Fanpage, YouTube)