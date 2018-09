NAPOLI – Inseguito dalla polizia muore cadendo da un terrazzo. L’episodio è avvenuto questa all’alba di oggi, sabato 15 settembre.

E’ accaduto a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, al regime delle detenzione domiciliare, che, alla vista di una volante della polizia, è fuggito salendo su un terrazzo dal quale è poi caduto sfracellandosi. Soccorso e portato al Cardarelli dal 118, è deceduto poco dopo.

La volante della Polizia era impegnata in un servizio di controllo per contrastare il fenomeno delle ‘stese’ (raid con esplosione di colpi in aria).

Da una prima ricostruzione, come racconta il Mattino, presumibilmente il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell’edificio, servendosi di alcuni cavi-antenna, che si sarebbero spezzati.