Napoli: 93enne alla guida investe 86enne e badante. Morta l’anziana

NAPOLI – Una donna di 93 anni alla guida di una Suzuki Alto ha investito in via Petrarca a Napoli due donne che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Una delle due donne investite, V.E., di 86 anni, che abitava a pochi metri dal luogo, è deceduta poco dopo il ricovero al Fatebenefratelli mentre la badante con cui si accompagnava è ricoverata nell’ospedale Cardarelli. Sono in corso le fasi di identificazione del guidatore.

Melina Chiapparino sul Mattino fornisce ulteriori dettagli dell’accaduto:

La conducente dell’auto, 93 anni, si è immediatamente fermata per prestare soccorso alle due vittime che sono state assistite inizialmente dal 118.

Per quanto riguarda la dinamica dei soccorsi, il primo mezzo intervenuto è stata un’ambulanza non medicalizzata che, successivamente è stata coadiuvata da una seconda ambulanza che aveva già un paziente a bordo ma che ha supportato i sanitari operanti su via Petrarca perché era dotata del medico. S’è aggiunto un terzo mezzo di soccorso proveniente da Scampia per assistere la vittima meno grave e trasportare anche lei all’ospedale Fatebenefratelli. (Fonti Ansa e Il Mattino).