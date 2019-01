NAPOLI – Ha aggredito una donna davanti al garage perché voleva 5 euro. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, domenica sera la vittima si trovava di fronte al garage di sua proprietà a Napoli. Ad un certo punto è sopraggiunto un uomo, un magrebino, che dopo essersi piantato davanti alla vettura, ha intimato alla donna di dargli cinque euro.

La donna è uscita dall’auto ed ha raggiunto l’uomo, chiedendogli di lasciarla in pace e di andarsene. Quest’ultimo, ha minacciato la donna con un coccio di bottiglia, insistendo con la sua pretesa di denaro, ed ha iniziato a spintonarla.

La donna è fortunatamente riuscita a sottrarsi e a prendere il telefono per contattare le forze dell’ordine, spiegando cosa le stava accadendo. Sul posto è in breve intervenuta una pattuglia della polizia della sezione Prevenzione Generale. Il magrebini, 45 anni, è stato portato in centrale.