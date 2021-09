Napoli, mangiano al pub e scappano senza pagare: proprietario li "minaccia" via social e loro...

Consumano al pub senza saldare il conto. Il proprietario si sfoga sui social e dopo qualche tempo, in forma anonima, qualcuno lascia i soldi dovuti in una lettera. Ma andiamo con ordine. Tutto è avvenuto in un pub di Napoli. Una coppia di giovani si ferma, consuma e poi, senza pagare, si dileguano nel nulla.

Il post sui social del titolare del pub

Il titolare poi sui social si sfoga condividendo anche lo scontrino: “Salve Ragazzi, siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto? Solo che non avete messo in conto le telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video”. Il post, come ovvio, in poche ora fa più o meno il giro dei social.

Ecco com’è finita

Il messaggio, in un modo o nell’altro, deve essere arrivato ai ragazzi.

“Questa mattina – ha infatti poi raccontato il titolare – condivido con voi anche questa…sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto, e io ti ringrazio e ti invito a ritornare al mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità !! Ringrazio a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato”.