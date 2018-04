NAPOLI – Un migrante originario del Gambia aveva chiesto asilo politico in Italia ed è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver progettato un attentato.

L’uomo era arrivato nel nostro paese e aveva avviato la pratica per la concessione dell’asilo politico, pratica che era ancora in fase di valutazione. Nel corso di una operazione congiunta tra Digos e Ros per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica, il nome del migrante è emerso ed è stato arrestato a Napoli.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava progettando un attentato terroristico.