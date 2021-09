Un giovane di Napoli è stato denunciato per aver puntato una pistola su diverse persone, tra cui un poliziotto fuori servizio. Quando l’uomo ha detto di essere un agente, il ragazzo ha provato a fuggire ma è stato bloccato. La pistola è stata sequestrata.

Minaccia poliziotto con una pistola a Napoli

Durante una rissa nel quartiere di Pianura a Napoli, un 18enne su uno scooter, è arrivato e ha tirato fuori una pistola, puntandola su tutti i presenti. Quando uno di loro si è qualificato come un poliziotto, il ragazzo, con precedenti, ha tentato di scappare ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Il poliziotto, in quel momento fuori servizio, era intervenuto dopo aver notato due persone che si stavano picchiando nel tentativo di sedare la lite. A quel punto è arrivato il giovane che ha estratto la pistola, puntandola sui presenti.

Giovane fermato e arma sequestrata

L’agente si è identificato e gli ha chiesto di buttare l’arma. Il giovane ha provato a scappare, ma è stato raggiunto e immobilizzato dopo pochi metri. In quei momenti sono arrivate anche altre volanti intervenute in seguito alla richiesta di supporto inviata dal poliziotto alla centrale operativa. L’arma è stata sequestrata e il diciottenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata.