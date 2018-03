NAPOLI – Una molotov è stata trovata al secondo piano dell’edificio dell’Università Federico II di Napoli, sul centralissimo Corso Umberto.

A ritrovare al molotov gli agenti della polizia intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell’edificio dell’università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si trovano alcuni amministrativi. In via precauzionale, gli agenti hanno fatto allontanare quanti si trovavano negli uffici, anche se la situazione è rimasta sotto controllo.