E’ finito nel sangue un tentativo di rapina seguito da un conflitto a fuoco tra la polizia e due minorenni a Napoli: morto un 17enne.

Un rapinatore, un giovane di 17 anni, è morto nella notte in una sparatoria con la Polizia nel cuore di Napoli.

Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni.

Arrestato il complice della vittima, un 18enne Come riporta il Mattino, è il figlio di Genny “a Carogna”.

Sparatoria a Napoli, la ricostruzione

Secondo quanto si è appreso, il 17enne morto nella sparatoria a Napoli era del quartiere di Forcella.

Il giovane e il suo complice erano a bordo di uno scooter – successivamente risultato rubato – in via Duomo, nel centro storico, quando hanno avvicinato un’auto.

Hanno affiancato altri due ragazzi a piedi nella zona tra via Duomo e via Marina, probabilmente per portare via cellulari e denaro.

In quel momento passavano degli agenti in borghese e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco in cui i poliziotti avrebbero risposto a spari dei rapinatori.

Gli agenti hanno recuperato la pistola che avevano i due rapinatori.

Questore: “Seguiamo evolversi vicenda”

“Il capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso”.

Lo scrive in una nota il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. (fonti AGI, ANSA, IL MATTINO)