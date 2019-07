NAPOLI – Incidente stradale tra un’automobile e uno scooter a Napoli. Nello scontro all’incrocio in via Padreterno, è morto il 18enne alla guida dello scooter, come riporta Terranostranews. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato nel pronto soccorso più vicino, ma sarebbe morto prima di arrivare in ospedale. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, pare non indossasse il casco protettivo. Ferita lievemente la donna alla guida dell’automobile. Rilievi della polizia municipale per risalire alle responsabilità eventuale dell’incidente stradale. (fonte TERRANOSTRA NEWS)