Napoli, tragedia a pochi passi dalla stazione centrale. Un anziano, dopo essere stato rapinato, è morto per infarto davanti alla moglie. I

Napoli: rapinato in strada, muore di infarto davanti alla moglie

L’uomo è deceduto intorno alle 13,30, probabilmente a causa dello stress provocato dalla rapina. L’anziano è morto proprio mentre stava raggiungendo la moglie che era in attesa di un’ambulanza. La rapina è avvenuta in piazza Principe Umberto, il decesso in via Taddeo da Sessa.

Si indaga per dare un nome ai rapinatori

Gli inquirenti hanno avviato indagini per individuare gli autori della rapina.