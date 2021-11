Napoli, muore in tribunale durante testimonianza: aperta indagine sui soccorsi (foto ANSA)

E’ morto durante la testimonianza, nel pieno di un’udienza al tribunale di Napoli. La tragedia è avvenuta oggi, 4 novembre, nell’aula 219 del Tribunale, durante un processo per diffamazione che vede imputato un giornalista.

Morto in tribunale a Napoli, polemica sui soccorsi

La vittima, 60 anni, dirigente scolastico, stava rendendo la propria testimonianza e rispondendo alle domande del pubblico miinistero quando si è accasciato. Sulle prime si pensava ad uno svenimento e sono stati chiamati i soccorsi. Purtroppo l’uomo non ha più ripreso conoscenza. In corso le indagini, scrive Il Mattino, perché pare che i soccorsi siano arrivati con un po’ di ritardo mentre non è stato utilizzato correttamente il defribillatore.