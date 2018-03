NAPOLI – Si aggirava per il centro di Napoli armato di una bottiglia rotta: così un giovane nigeriano, di 20 anni, ha seminato il panico. L’uomo è stato fermato dopo che in Corso Novara aveva ferito tre passanti.

Le tre vittime sono state portate in ospedale: uno, il più grave, è stato colpito alla nuca col coccio di bottiglia e sarà ora sottoposto ad intervento chirurgico. Un altro al volto ed un terzo al collo. Per il secondo ferito, la prognosi è di 10 giorni, mentre il terzo è stato semplicemente medicato e giudicato guaribile in tre giorni.

Anche lo straniero è stato condotto in ospedale, dove è stato sottoposto a test tossicologici. Ancora da accertare le cause dell’aggressione: si stanno valutando le condizioni fisiche e psicologiche dell’uomo che avrebbe agito in evidente stato di alterazione.