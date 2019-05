NAPOLI – La piccola Noemi, ferita gravemente durante una sparatoria in strada a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato mercoledì il reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Santobono. La bimba di 4 anni va verso la completa guarigione, dopo aver rischiato la vita per essere rimasta ferita in un agguato di camorra in piazza nazionale a Napoli.

Nella sparatoria del 3 maggio la piccola aveva riportato gravi danni ai polmoni, la frattura di una vertebra e della scapola. Il 20 maggio la bimba è stata dichiarata fuori pericolo e dopo aver lasciato il reparto di Rianimazione, ora Noemi potrà procedere con la riabilitazione in un’area dell’ospedale in cui potranno essere ospitati anche i genitori, per aiutarla nel recupero anche su un piano psicologico.

Insomma un luogo più a misura di bambina dove Noemi – che ora respira e mangia in maniera autonoma – ritroverà i suoi giochi lasciandosi alle spalle le macchine che nella fase più critica hanno sostenuto la funzionalità dei suoi organi vitali. La speranza è che il ritorno a un ambiente più familiare a una bambina possa favorirne il recupero che in ogni caso procede a passi spediti grazie all’età e alla struttura sana del paziente.

Non a caso, il via libera dei medici è arrivato dopo che una Tac di controllo ha confermato i progressi clinici fatti registrare dalla bambina nelle ultime settimane. Inizia ora una fase di riabilitazione che durerà diverse settimane fatta di fisioterapia respiratoria ed esercizi motori alternati al gioco per rendere il tutto meno faticoso. “Buona vita piccola grande Noemi!” è l’augurio su Facebook del ministro dell’Interno Matteo Salvini.