NAPOLI – “Orribile la scena delle formiche, ho pubblicato il video perché non deve più accadere” dice a Repubblica Lucia Bonaurio, la donna che ha postato sul suo profilo Facebook le immagini della paziente cingalese nel reparto di Medicina del San Giovanni Bosco.

“Era una scena orribile, bruttissima – racconta – Una persona ridotta in quel modo, ma come si fa? Allora ho detto: bisogna fare qualcosa, dobbiamo pubblicare questo video. Ci dobbiamo muovere”.

“Il paziente di fronte a me si è svegliato con le formiche sul comodino – dice un altro paziente ricoverato nello stesso reparto – Ha pulito da solo e non ha detto nulla. In questi giorni ci hanno tormentato anche le zanzare”.

“Anche dove era ricoverata mia madre – racconta la donna – c’erano formiche e tafani, tanto che abbiamo trascorso la notte quasi in bianco. Siamo uscite dalla stanza perché dovevano pulire. In corridoio stavamo parlando proprio delle formiche quando una signora è uscita e ha mostrato il video: “Guardate questa donna vicino a me come sta combinata”.

E ancora: “Le ho detto di pubblicare subito le immagini. Ma lei ha risposto che non lo sapeva fare. Va bene, ho risposto, lo pubblico io su Facebook. Non è possibile che accadano queste cose. La signora che ha girato il video ci ha detto che anche a lei era capitata la stessa cosa. In questo ospedale non funziona niente. Mia madre è rimasta cinque giorni in un altro reparto, al piano di sotto, e sappiamo solo noi quello che abbiamo passato”.