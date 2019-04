Blitz dice

Zelensky, 3 ucraini su 4 al voto in elezioni vere hanno votato il presidente onesto. Il presidente onesto della fiction che Zelensky interpretava nella fiction appunto. Per il popolo elettore fa lo stesso. Ci stiamo facendo l’abitudine. Grillo pensava: perché non a sorte? In effetti lotteria più affidabile di fiction. Brivido nella schiena, del suffragio universale.