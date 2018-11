NAPOLI – Rosario Napolitano è stato arrestato a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. L’uomo teneva nascosti nel mobiletto del lavabo del bagno una pistola “Glock” e un caricatore. All’arma era stata abrasa la matricola ed era stata modificata anche nel percussore in modo da sparare fino a 635 colpi al minuto; anche il caricatore, proprio per questo, era stato modificato per ospitare non 15 colpi ma 17.

Il tutto è stato scoperto dai carabinieri della stazione “Quartieri Spagnoli” durante una perquisizione domiciliare. Napolitano dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina e munizionamento; dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Poggioreale.