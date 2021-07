Un poliziotto è stato ferito a colpi di pistola a Napoli durante i festeggiamenti della vittoria agli Europei dell’Italia. Secondo le prime ricostruzioni l’agente, intervenuto per sventare una rapina, è stato ferito all’addome con un colpo di pistola. Tutto è avvenuto in Corso Garibaldi.

Secondo le prime ricostruzioni nella notte l’aggressore, un pregiudicato, stava rapinando un uomo in scooter quando è intervenuto l’agente.

Napoli, poliziotto sventa rapina e viene ferito in Corso Garibaldi

“Stando a quanto ricostruito finora – spiega il sindacato di Polizia Coisp – un pregiudicato con precedenti per rapina ed associazione a delinquere, aveva appena speronato con la sua automobile tre scooter, facendoli cadere per terra, per poi minacciare uno dei passeggeri con una pistola, forse proprio per rapinarlo”.

Quindi, la sparatoria. L’agente è stato raggiunto all’addome e portato all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove non è in pericolo di morte . Anche l’aggressore è rimasto ferito ad una gamba, ed è stato portato all’ospedale del Mare: per lui è già scattato l’arresto per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco.

Napoli, poliziotto ferito: la nota del sindacato di Polizia

“Non possiamo che stringerci al nostro collega poliziotto e alla sua famiglia, ringraziandolo per aver dato prova di grande coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati”, ha spiegato Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia).