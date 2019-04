ROMA – Un uomo, Vincenzo Cardone, classe 1966, è stato accoltellato alla gola nel supermarket Maxisidis di Poggioreale. L’uomo, secondo le prime informazioni, scrive Repubblica, sarebbe stato colpito dal figlio dopo un litigio. Trasportato all’ospedale Loreto Mare di via Vespucci in gravi condizioni, è morto nel nosocomio nonostante gli sforzi dei medici. Il figlio è stato fermato dalla polizia poco lontano dal supermarket.

L’uomo, Vincenzo Cardone, classe 1966, era il titolare del supermercato. E sarebbe stato trasportato da alcuni conoscenti in ospedale. In preda alla disperazione, racconta sempre Repubblica, i familiari giunti nella struttura. Indagini in corso.

La dinamica dell’accaduto è ancora da accertare. All’interno del negozio c’erano numerose persone che hanno fatto scattare l’allarme. Fonte: Repubblica, Ansa.

