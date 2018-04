NAPOLI – Un poliziotto ha sparato ai rapinatori a Napoli e la rapina è saltata.

E’ successo in un supermercato del quartiere Fuorigrotta dove l’agente ha ferito i banditi – uno diciottenne, l’altro ancora minorenne – che gli hanno puntato la pistola contro. I due rapinatori sono ora ricoverati negli ospedali San Paolo e Cardarelli della città.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto i due sono entrati in azione nel market Md di via Pietro Tosti: un agente della Squadra Mobile della Questura di Napoli si è qualificato e poi è intervenuto. Il rapinatore che era vicino alla cassa gli ha puntato la pistola contro e l’agente ha sparato ferendolo. Non è ancora chiaro come sia stato ferito l’altro rapinatore. Secondo quanto si è appreso uno dei banditi ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre, l’altro li compirà il prossimo maggio.

Aveva il colpo in canna la pistola che i due giovani rapinatori hanno usato per rapinare il supermarket. L’arma, secondo i primi accertamenti, è risultata rubata. L’agente della Squadra Mobile della Questura partenopea che ha sventato il ‘colpo’ – secondo quanto si è appreso – è intervenuto quando i due giovani rapinatori avevano già prelevato i soldi dalla cassa. Il poliziotto e gli altri testimoni sono in procinto di essere ascoltati dal pm di turno della Procura della Repubblica di Napoli che sta coordinando le indagini sull’accaduto.

Il diciottenne – che non sarebbe in pericolo di vita – ha precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne, invece, è ricoverato nell’ospedale Cardarelli, dove i sanitari gli stanno medicando una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Gli inquirenti della Procura di Napoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.