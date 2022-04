Paura a Napoli per un giovane rider di 19 anni che consegnava cibo per una impresa di delivery: è stato accerchiato e ferito a coltellate da una baby gang nel quartiere Vomero, vicino al McDonald’s in via Merliani. E’ accaduto la sera di lunedì 11 aprile.

Rider accerchiato e accoltellato da una baby gang a Napoli

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il rider sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi verso le 22:30. Poi, nel corso di una lite, uno dei ragazzi ha tirato fuori un coltello e ha colpito il rider alla gamba sinistra.

La prognosi dei medici dell’ospedale Fatebenefratelli che lo hanno medicato è di otto giorni.

Rider accoltellato da una baby gang a Napoli: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza

Sul ferimento indagano i carabinieri della Compagnia Vomero che stanno visionando le immagini delle telecamere per identificare i responsabili dell’aggressione.

Rider picchiato, il caso Giovanni Lanciato

Nemmeno due mesi fa, a fine febbraio, è arrivata la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione ai due maggiorenni del gruppo che, nel gennaio 2021, picchiò e rapinò a Napoli il rider Giovanni Lanciato, aggredito da una baby gang in via Calata Capodichino.