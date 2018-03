NAPOLI – Bagarre all’assemblea pubblica del del Pd metropolitano di Napoli ad Ercolano (Napoli).

Un botta e risposta su una richiesta di dimissioni del segretario Massimo Costa ha infatti scatenato litigi ed urla in sala tanto che è dovuta intervenire la Polizia di Stato, già presente all’evento, per sedare gli animi. Tutto sarebbe iniziato dalla richiesta di dimissioni avanzate da Nicola Oddati al fine di azzerare la ‘ferita’ inflitta dal congresso provinciale del Pd.

A Oddati ha risposto Tommaso Ederoclite che ha fatto presente che aveva sforato il tempo e, quindi, doveva terminare l’intervento. Da qui la contro risposta di Oddati sui metodi sbagliati del partito e la ressa in sala tra urla e proteste. Gli agenti che erano già presenti a tutela dell’ordine pubblico, è entrata in sala per riportare la calma tra i militanti.

Corriere Tv pubblica il video visibile cliccando qui.