Napoli, campo rom di Scampia. Uno su quattro tra quelli che vivono nel campo ha il Covid. La Regione istituisce zona rossa. L’isolamento è sia diurno sia notturno: scatta il controllo da parte dell’Esercito e delle forze dell’ordine.

La Regione Campania ha istituito la zona rossa nel campo rom che si trova lungo la Circumvallazione esterna di Scampia. La decisione è stata presa dopo lo screening di tutta la popolazione del campo, anziani, donne e uomini, bambini.

Su 370 tamponi processati, lo screening di massa ha evidenziato 95 persone positive al virus, per un valore in termini percentuale del 25,68% della popolazione del campo rom.

Campo rom di Scampia, la zona rossa durerà 14 giorni

La zona rossa durerà almeno 14 giorni. I tempi potrebbero essere diversi se lo screening darà risultati peggiori per numero di contagi.

Per il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio la Regione invita le forze dell’ordine a garantire il rispetto dell’ordinanza, e nel caso del campo rom, anche l’isolamento sia diurno che notturno che è subito scattato con il controllo delle forze dell’ordine e dell’esercito.

A fare i tamponi è stato il personale della Asl Napoli 1.

Come scrive Leggo, il problema più grave è che, durante il giorno, quasi tutti i rom sono in giro per la città: per strada (spesso a chiedere le elemosina) oppure nelle stazioni, sui treni, sui bus e così via. Una situazione che si verifica puntualmente in tutte le grandi città (fonte: Leggo, Ansa).