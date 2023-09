Sono Francesco Altamura e Lucia Morra, entrambi residenti a Napoli, zona collinare, i due giovani, di 23 e 20 anni, le vittime di un grave incidente avvenuto la scorsa notte in via Terracina, nel capoluogo campano. I due viaggiano in sella ad uno scooter. Lo scontro è avvenuto con una vettura guidata da un 34enne, che proveniva dalla corsia opposta. Entrambi indossavano il casco, ma l’impatto al suolo non ha dato loro scampo. Sarebbero morti sul colpo.

Sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente. I due veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. È stato sequestrato anche il cellulare del conducente dell’auto che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici i cui esiti saranno pronti nei prossimi giorni.