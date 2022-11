Napoli, simulano un’emergenza per evitare il traffico e poi pubblicano il video su TikTok

Simula un’emergenza per superare il traffico e pubblica il video su TikTok. E’ stata identificata una delle protagoniste del filmato (clicca qui per guardarlo) in cui si vedono alcune donne in auto a Napoli simulare un’emergenza e tirare fuori un fazzoletto bianco solo per evitare il traffico.

Il video, pubblicato su TikTok, è stato poi rimosso.

Il video era stato segnalato da diversi utenti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che poi in una intervista radiofonica ha spiegato: “Dal filmato non si riesce a capire se le donne abbiano proseguito nella loro messa in scena e siano andate fino in fondo. Anche se si sono limitate all’intento è pure sempre un episodio vergognoso che abbiamo segnalato”.

Le parole di un medico del 118

“Simulare un soccorso vuol dire prendersi gioco di chi pazientemente attende nel traffico, oltre a creare una situazione di potenziale pericolo anche per gli altri automobilisti che potrebbe arrivare a configurare il reato di procurato allarme – ha detto a FanPage il dottor Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – bisogna sanzionare queste persone, non hanno alcuna scusante. Il fatto che la persona che guida l’automobile sia una operatrice sanitaria rende quell’episodio ancora più deprecabile: chi lavora nella sanità dovrebbe sapere che simulare un soccorso è una cosa gravissima”.

