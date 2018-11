NAPOLI – Il gruppo di manifestanti del centro sociale “Insurgencia”, in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini, ha tentato di forzare il blocco della Polizia all’interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove è in corso il comitato per l’ordine pubblico con il vice premier. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani è stato colpito con un manganello alla testa: per lui una ferita dalla quale è fuoriuscito del sangue.

I manifestanti del centro sociale Insurgencia hanno allestito una lavagna all’interno della Galleria Umberto I di Napoli e hanno messo in scena una lezione di antirazzismo, criticando la Lega e Salvini sulla sicurezza ambientale e nella scuola italiana. “Per noi sicurezza – spiega uno dei manifestanti che fa lezione – vuol dire prima di tutto che non dobbiamo più morire di tumore in Campania per i rifiuti speciali che le aziende del nord continuano da anni a sversare nella nostra Regione”. Al termine della lezione i manifestanti hanno dato appuntamento al corteo studentesco in programma domani mattina a Napoli con lo slogan “Alla vostra sicurezza Napoli si ribella” che partirà da Piazza Garibaldi.