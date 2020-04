Napoli, sorpreso a fare jogging: fermato e multato 43enne

ROMA – Sorpreso, fermato e multato mentre fa jogging in strada. Tutto è avvenuto a Napoli. Protagonista della vicenda un 43enne già noto alle forze dell’ordine che ha anche provato a fornire false generalità ai carabinieri.

Carabinieri che però non si sono fatti ingannare e hanno chiesto al 43enne di seguirlo in caserma per completare la procedura di identificazione. L’uomo ha anche tentato una fuga, inutilmente.

Il 43enne ora deve rispondere di false dichiarazioni sull’identità propria e resistenza a pubblico ufficiale. (Fonte: Agi).

Coronavirus e denunce, il punto della situazione.

Dal surfista al fedele che non vuole rinunciare alla Messa nella Domenica delle palme, agli irriducibili della festa del sabato sera.

Tra il sacro e il profano è stato un weekend di ‘libere uscite’ di massa, nonostante i divieti.

Sono stati infatti ben ventimila i denunciati dalle forze dell’ordine in due giorni; domenica il picco (11mila), con il il tasso dei trasgressori che si è alzato al 5,9% dei controllati rispetto al 3,7% registrato dall’11 marzo. Un dato che preoccupa il Viminale in vista nella Pasqua e dei ponti di primavera.

L’indicazione è dunque quella di rafforzare ulteriormente i controlli sulle strade per intercettare gli spostamenti vietati.

Tra sabato e domenica sono state 415.845 le persone controllate: 20.445 i sanzionati, la stragrande maggioranza per non aver rispettato i divieti di spostamento: 101 per false dichiarazioni e 35 per violazione della quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 153.902: 288 titolari sono stati sanzionati, per 51 è stata decisa la chiusura dell’attività. Complessivamente, dalla data di inizio dei divieti di spostamento, lo scorso 11 marzo, i denunciati per violazioni ai divieti anti-contagio sono stati quasi 188 mila su 5 milioni di persone controllate. (Fonte: Ansa).