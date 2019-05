NAPOLI – Hanno aperto il fuoco contro la folla di passanti in piazza Nazionale, a Napoli, nel pomeriggio del 3 maggio. L’obiettivo degli sparatori era probabilmente un pregiudicato. Al momento il bilancio è di tre feriti, tra cui una bambina, ma non è chiaro se ci siano legami tra di loro.

Uno dei tre feriti è stato trasportato all’Ospedale “Loreto Mare”. Le sue condizioni sarebbero gravi. L’uomo è stato ferito da diversi colpi di pistola. Solo di striscio è stata colpita la bambina, trasportata all’Ospedale pediatrico Santobono. Ferita anche una donna.

Le tre persone, non è chiaro se legate da parentela, sono state colpite in piazza Nazionale e nella vicina via Polveriera. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dei ferimenti ed accertando i rapporti tra i feriti.