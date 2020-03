Blitz dice

Spread a 177, si comincia così il venerdì mattina. I miliardi persi in settimana in azienda, uffici e Borsa il conto ancora non c’è. Spread a 177, questo termometro misura senza errore la febbre dell’economia, il contagio nocivo nel portafoglio. Leggere 37 sull’altro termometro invece non è niente sicuro che faccia pestilenza e disastro.