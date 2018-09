Napoli, donna in balcone ferita da spari a Forcella nel centro storico

NAPOLI – Una donna di 41 anni è stata ferita da un proiettile esploso nel quartiere di Forcella, nel centro storico di Napoli, la sera del 4 settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Loreto Mare e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del capoluogo campano.

Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini in sella a due moto di grossa cilindrata hanno estratto le pistole e fatto fuoco in aria diverse volte. L’episodio è avvenuto in via Vicaria Vecchia, nel quartiere Giuliano, lo stesso dove nel 2004 fu uccisa per errore Annalisa Durante, come ricorda il quotidiano Repubblica.