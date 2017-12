NAPOLI – Uno studente di 16 anni è stato soccorso dall’ambulanza del 118 mentre si trovava a scuola, nel liceo Mercalli, in via Andrea d’Isernia, nella zona Chiaia-Mergellina a Napoli.

Il ragazzo è arrivato in codice rosso al pronto soccorso del Loreto Mare, assistito per tagli e ferite sanguinanti su tutto il corpo. Sembra che lo studente abbia tentato il suicidio in uno dei bagni del liceo.