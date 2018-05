NAPOLI – Una studentessa di 17 anni è caduta dal balcone di un albergo a Napoli, dove si trovava in gita con la scuola. Si tratta di una ragazza che frequenta l’istituto Mainardi di Corbetta (Milano). Un caso che riporta alla mente quello di Domenico Maurantonio, precipitato da un hotel di Milano nel 2015.

Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera e da Milano Today, potrebbe essere caduta dopo aver fumato una canna. Le sue condizioni sono abbastanza gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Giovanna Maria Fagnani aggiunge sul Corriere:

Stando al racconto dei compagni, dopo aver fumato una canna, la giovane si è sentita male e, cercando di prendere aria, si è sporta dalla finestra, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata di sotto.I compagni sono corsi immediatamente a chiamare i professori, che hanno dato l’allarme. Un insegnante è poi rimasto con la giovane in ospedale fino al mattino dopo e all’arrivo dei genitori da Milano. Gli altri professori hanno invece confortato gli altri studenti, preoccupati per la compagna. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Napoli, che, dopo i primi accertamenti, hanno dato il via libera per il rientro della comitiva a Corbetta.

Al momento non c’è nessun indagato per la cessione della marijuana, né per la caduta della ragazza, ritenuta dagli inquirenti un fatto accidentale, ma le indagini proseguono. «I docenti hanno fatto fino in fondo il loro dovere e anche oltre. I ragazzi hanno chiesto subito aiuto, per soccorrere la compagna che è una ragazza d’oro, ha un buon profitto e un comportamento adeguato in classe – chiarisce il vicepreside del «Mainardi» Maurizio Salvati.