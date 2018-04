ROMA – A ottobre scorso erano stati arrestati con l’accusa di aver partecipato – anche se con ruoli diversi – alcuni mesi prima ad una violenza su di una ragazza di 15 anni sugli scogli di Marechiaro a Napoli.

In tre (all’epoca dei fatti il più grande aveva appena 17 anni) – secondo quanto scrive Il Mattino – lasciano in carcere per essere avviati a un progetto di messa in prova particolare.

Saranno infatti inseriti in un programma di recupero per aspiranti pizzaioli. La liberazione anticipata – chiesta dal loro legale ed accolta dal gip – è condizionata alla possibilità di reinserimento assistito dai servizi sociali. A dare una svolta determinante alle indagini fu proprio la vittima che riconobbe i volti degli aguzzini sui rispettivi profili Facebook.

La ragazzina aveva denunciato lo stupro dopo aver riconosciuto i suoi presunti aggressori da Facebook e dopo mesi si è arrivati a una svolta nelle indagini. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima aveva incontrato i tre ragazzi sulla spiaggia.

Tutti e tre erano apparentemente tranquilli e provenienti da diversi quartieri della città, e l’avevano invitata a bere una cosa insieme per sfuggire alla calura. Poi la violenza, la visita in ospedale e l’avvio delle indagini dopo la denuncia ai carabinieri con l’identificazione dei tre aggressori.