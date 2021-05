Napoli: usava un drone per controllare spostamenti di Polizia e Carabinieri, pusher arrestato (Foto Ansa)

Napoli: usava un drone per controllare spostamenti di Polizia e Carabinieri. L’uomo, 43 anni, una sorta di pusher 2.0, è stato arrestato a Porta Capuana, nel centro di Napoli, dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato.

Napoli: pusher col drone controllava Polizia e Carabinieri, e consegnava droga

Gli investigatori non escludono che l’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari, prendendo spunto dagli innovativi progetti di Amazon, consegnasse anche la droga ai suoi clienti con quel drone. Il cui pilotaggio è consentito solo dopo il conseguimento di un corso di abilitazione.

I poliziotti hanno trovato 130 grammi di eroina, impacchettati in 5 involucri, che l’uomo aveva nascosto in un buco sul terrazzino di casa. Trovati anche ben 1755 euro in banconote di vario taglio. Soldi ritenuti, ovviamente, l’incasso delle vendite.

Napoli: il pusher che gestiva lo spaccio da casa

Per gli inquirenti il pusher, che è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, gestiva una delle “piazze di spaccio” più importanti della zona. Direttamente dalla sua abitazione di vico dei Candelari. Inoltre aveva a sua disposizione anche il lastrico solare del palazzo dove abitava.

Sul quale aveva disegnato una sorta di piattaforma di lancio dalla quale partiva e atterrava il drone. Di recente le forze dell’ordine gli hanno sequestrato un sofisticato sistema di videosorveglianza, composto da ben 5 telecamere, che usava, appunto, per controllare i movimenti della Polizia e dei Carabinieri.