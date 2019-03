Blitz dice

Cuccarini Lorella, campionessa, eroina, Pulzella del “questo lo dice lei”. Italia: si vota da sempre per Costituzione ogni 5 anni (spesso meno). Cuccarini è in tv a opporre sacro e popolare: lo dice lei, a me non risulta. Alla Cuccarini risulta in Italia non si sia votato per 10 anni: solo rimpasti, mica elezioni. Cuccarini: elezione è quando sovranista vince.