Napoli, vuole un lavoro regolare: l’imprenditore gli spara alle gambe

ROMA – Vuole un lavoro regolare e l’imprenditore, per tutta risposta, gli spara alle gambe. L’imprenditore, un 40enne di Varcaturo, è stato fermato. Tutto è avvenuto nel napoletano. Le notizie, al momento, sono ancora poche e frammentarie.

La vittima, sembra un cittadino extracomunitario di 55 anni, è stata anche ritrovata dai militari. Vittima ritrovata in via Licola Mara in seguito ad una segnalazione.

I carabinieri, grazie anche all’aiuto dei militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, hanno rinvenuto due bossoli sul luogo della sparatoria e arrestato il responsabile. Dalle indagini dei carabinieri è emerso anche che l’imprenditore aveva già minacciato il suo ex dipendente perché voleva obbligarlo a ritirare una vertenza sindacale presentata in passato. Il 55enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura di tibia e femore.

Fonte: Ansa.

Coronavirus Napoli: fuori dal negozio con gli ombrelloni per ripararsi dal sole

Ombrelloni all’esterno del negozio per consentire ai clienti di ripararsi dal sole: per questo motivo il titolare di un’attività commerciale è stato sanzionato dalla Polizia Municipale in una zona centrale a San Giorgio a Cremano (Napoli) nell’ambito dei controlli sul rispetto del decreto ”Io resto a casa”. In città, intanto, non si registrano al momento altri casi positivi di coronavirus ”ma svariate persone hanno effettuato il tampone, quindi siamo in attesa dei risultati” informa il sindaco Giorgio Zinno sulla pagina Facebook. ”Come tutti sapete, la situazione è davvero drammatica in Campania così come nel resto d’Italia” scrive il primo cittadino ”Ci sono ancora troppe persone che non restano a casa. Ogni giorno arrivano segnalazioni di gente che esce ripetutamente per comprare anche un solo articolo o genere alimentare, invece di agire responsabilmente scendendo una volta a settimana e rigorosamente una persona per nucleo familiare” Da qui l’invito è quello di rimanere a casa ” E’ l’unico modo per uscire da questa emergenza”.

Fonte: Ansa.