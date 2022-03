La notizia dell’apertura di un salone di bellezza a Nardò, in Salento, dedicato esclusivamente alle bambine dai 4 ai 13 anni, sta suscitando moltissime polemiche in queste ore sui social. La Beauty farm è stata pubblicizzata in rete con l’immagine di una bambina con in testa una coroncina stesa su un lettino e coperta da un asciugamano.

L’offerta è varia: manicure, pedicure, massaggi viso e corpo, maschere di bellezza profumate al cioccolato, all’ananas, allo yogurt in base alla stagione. I trattamenti vanno da una semplice limata di unghie e passata di smalto alla festa di compleanno a tema bellezza. Il centro aveva già aperto tre anni fa, poi costretto dopo qualche settimana a chiudere per l’emergenza Covid.

A Nardò il primo salone di bellezza per bambine

“Le clienti hanno da 4 a 13 anni e durante le feste allestiamo un vero e proprio red carpet di moda con abiti di negozi del territorio perché per noi è importante creare rete e fare rete – ha spiegato la titolare al Quotidiano di Puglia – siamo anche attrezzati per il beauty baby wedding e ci spostiamo per offrire i nostri servizi anche in posti diversi dalla nostra sede tutti i prodotti che utilizziamo sono biologici e adatti ai bambini”.

La titolare poi annuncia l’apertura di altri saloni: “Abbiamo in programma di aprire altre tre sedi a Lecce, Porto Cesareo e Gallipoli le ultime due saranno esclusivamente dedicate al beauty baby – afferma la titolare – i genitori hanno reagito positivamente, durante le feste a cui assistono e nelle quali interagiscono, sono emozionati. Spesso le mamme vengono a fare dei percorsi con le figlie. È per loro un momento di condivisione importante”.

Le polemiche sui social

“Il primo salone di bellezza per le più piccole, autorizzato con i prodotti per bambini “, offre anche l’organizzazione di feste di compleanno a tema. Quanto è bastato per far scattare la reazione (negativa) di molti internauti. Tra questi Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, voce leader dei Sud Sound System che ha postato: “Tutti i bambini sono belli, a prescindere. Semmai di brutto possono avere i genitori, se questi sono incapaci di accettarsi e di vivere come esseri umani. Il disagio di non sentirsi belli e quindi di non sentirsi accettati ha vari significati, tra questi il più devastante è quello di sentirsi talmente inferiore da dover elemosinare un giudizio altrui. La bellezza va ricercata soprattutto nell’umanità di cui siamo pregni. Ergo, i genitori dovrebbero mantenere la purezza spensierata di ogni fanciullo e non farlo invecchiare troppo precocemente. PS: Lasciate stare i saloni di bellezza e raccontate ai vostri figli una favola, sarete più belli anche voi”.