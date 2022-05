Un militare dell’Esercito di 49 anni, Andrea Fagiani, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto al Deposito munizioni ed esplosivi ‘Mario La Barbera’ di Nera Montoro, a Narni, in provincia di Terni.

Militare morto a Narni, la tragica scoperta

Secondo le prime informazioni il militare, comandante della struttura militare, sarebbe stato schiacciato dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività. L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri, martedì 17 maggio, mentre il corpo è stato ritrovato solo questa mattina da alcuni colleghi. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso.

Chi era Andrea Fagiani

Andrea Fagiani, originario di Roma, lascia la moglie e due figli, una ragazza di 22 e un maschio di 14. Viveva a Fonte Nuova (Roma) dove nel 2010 gli era stata consegnata l’onorificenza al merito civile, conferita dal ministero dell’Interno, per aver salvato la vita di un’anziana coinvolta in un incidente stradale a Tor Lupara. In passato aveva svolto anche missioni umanitarie all’estero, in particolare in Africa, con progetti a sostegno delle popolazioni locali. Artificiere di lunga esperienza, lavorava da tempo nella polveriera di Narni.