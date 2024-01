Nasce un agnellino durante il presepe vivente: corsa all’adozione per evitare il macello. E’ successo a Gricignano, nel comune di Sansepolcro (Arezzo). C’è chi considera quanto accaduto un dono della natura, che non può essere destinato a finire in tavola. La Pro loco è pronta ad adottare l’agnellino, così come la Rete dei Santuari di Animali Liberi, che ha espresso la volontà di prenderlo in affido insieme alla sua mamma.

Bruno Bellucci, presidente della Pro loco di Gricignano, ha detto: “È stato un evento unico, una bella sorpresa, siamo rimasti tutti emozionati e ciò ha reso ancor più magica l’atmosfera del nostro presepe vivente. Lo abbiamo visto come un segno del destino, come a dimostrare che nella nostra rappresentazione è tutto reale. È stato un dono della natura, ora stiamo pensando di adottare questo animalino”.

Il proprietario del nuovo arrivato non è contrario all’adozione, sebbene la proceduta non sia semplicissima. La presidente della Rete dei Santuari, Sara d’Angelo, ha dichiarato: “Siamo disponibili a prendere in affido il cucciolo con la sua mamma, insieme alle altre pecore presenti nel presepe. La storia di questa nascita, avvenuta proprio davanti alla grotta della Natività, ha commosso tante persone che ci hanno chiesto di intervenire e non può che avere un lieto fine”.

