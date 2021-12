Natale con Omicron, sette consigli anti virus per le feste tra mascherine e bolle negative

Natale con Omicron: sette consigli per scongiurare contagi, o peggio ancora focolai, in un periodo che prevede pranzi, cene e ritrovi tra amici e parenti. Li hanno stilati gli esperti per la Regione Lazio e sono un piccolo vademecum per passare Natale e Capodanno in sicurezza. Naturalmente il consiglio principale resta quello di vaccinarsi il prima possibile, essendo questa la barriera più efficace contro il Covid e tutte le sue varianti, ultima Omicrom. Dunque la Regione Lazio consiglia di prenotare la prima dose, per chi non l’ha ancora fatta, e booster per chi è nei tempi per farla.

Natale con Omicron, sette consigli anti virus

Ecco alcuni consigli per le feste:

Se non lo hai fatto prenota velocemente il richiamo.

Evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto.

Se organizzi o partecipi a feste casalinghe è fondamentale creare delle bolle negative , informati cioè sui tuoi ospiti e partecipanti: hanno il green pass o un tampone negativo entro le 48 ore.

Arieggia spesso i locali, soprattutto in presenza di più persone esterne al nucleo familiare.

Lavati e igienizza frequentemente le mani.

Se hai anche una piccola sintomatologia, meglio essere prudenti ed evitare di partecipare ad eventi o feste familiari.

Se vai al ristorante esibisci sempre il Green Pass.

Ieri 36.293 nuovi positivi

Ieri 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.798. Sono 402.729 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.