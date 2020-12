Il Comitato Tecnico Scientifico ha chiesto ufficialmente di “inasprire le misure e aumentare i controlli” che scongiurino l’arrivo di una terza ondata di coronavirus nei primi mesi del 2021.

Conte, alla luce della riunione del Cts ha spiegato che il Governo sta predisponendo un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà”.

Secondo il Cts, l’inasprimento deve essere in linea con “le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno”.

Le principali indicazioni sono state messe nero su bianco al termine della seconda riunione fiume che si è tenuta oggi, martedì 15 dicembre.

Natale e Capodanno, Cts: “Potenziare controlli piazze e vie shopping”

La riunione ha sostanzialmente confermato la necessità di potenziare il dispositivo di controllo degli assembramenti nelle piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che precedono il Natale.

Nel verbale redatto dal Comitato si fa riferimento al rischio assembramenti ma non alle chiusure possibili o eventuali delle regioni né tantomeno delle zone rosse, arancioni o gialle.

A destare la preoccupazione degli esperti sono soprattutto i luoghi al chiuso e quelli in cui ci si può togliere la mascherina.

Sugli spostamenti, che saranno bloccati già dal 21 dicembre, il Comitato non si è espresso, lasciando di fatto la decisione al Governo su come e dove chiudere in base ai dati in possesso.

La riunione, che secondo quanto trapela pare sia stata piuttosto accesa, si è conclusa dunque con un verbale incentrato in particolare su controlli e assembramenti.

Sarà ora Palazzo Chigi a decidere eventuali nuove strette nei prossimi giorni

Conte: “Allo studio qualche misura ulteriore per Natale”

Il premier Conte, al termine della riunione del Cts ha spiegato di aver accolto i suggerimenti.

“Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo”.

“Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata perché sarebbe molto pesante”.

Conte: “Il sistema delle regioni colorate sta funzionando”

Il premier ha spiegato ancora: “Il sistema delle regioni colorate sta funzionando, abbiamo evitato un lockdown generalizzato come in Germania. Con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata” (fonte: Ansa).