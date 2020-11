Natale col tampone, il rapido prima di vedere gli anziani e il fai da te per Capodanno

Il Cts dice di fare il tampone rapido prima di vedere parenti anziani, soprattutto in vista del Natale. Zaia propone il tampone fai da te prima del cenone di Capodanno.

A Natale regaliamoci un tampone. Uno rapido per andare a trovare i nonni o altri parenti anziani e uno fai da te prima del cenone di Capodanno. In attesa che il Governo faccia chiarezza una volta per tutte e col prossimo Dpcm dica cosa fare e cosa non fare a Natale, intanto ci si prova a organizzare coi tamponi.

Per le occasioni di incontro, durante le feste, servirà comunque la massima prudenza, soprattutto per andare a trovare i parenti più fragili. Secondo il Cts quindi sarebbe utile prima di andare da un familiare più anziano durante le feste, eseguire il giorno prima un tampone rapido.

Questo perché visto che forse sarà raccomandato di fare pranzi e cene solo col nucleo familiare col quale si convive, almeno col tampone si potrà andare a trovare i parenti anziani con maggiore sicurezza.

A Capodanno tampone e lenticchie

Mentre il Cts parla del tampone rapido per andare a trovare i nonni, Zaia torna sul suo pupillo, ovvero il tampone fai da te. “Assembramenti andranno evitati, se poi passa il test fai da te magari si farà quello prima del cenone di Capodanno. Ieri negli Usa Fda ha autorizzato un test fai da te Covid che ha come unica limitazione gli under 14 anni”, dice Zaia.

Iniziativa lodevole, sempre in attesa che il Governo dica cosa si potrà fare anche a Capodanno, ma il tampone fai da te ha un problema: è una cosa che si fa in casa e lì rimane. Nel senso semmai una persona dovesse risultare positiva può anche non dire niente e saperlo solo lei. Senso civico ci vuole, ammesso che tutti lo abbiano.

Oppure, immaginiamoci la scena, si potrebbe fare come “gioco” dopo il cotechino con le lenticchie. Ognuno porta il suo tampone e si fa tutti insieme al posto della Tombola o del Sette e Mezzo. Così tutti sapranno se a tavola c’è un positivo. Non avremo nulla di tutto questo perché a Capodanno, così come a Natale, se tutto rimane così com’è, non vedremo amici e parenti lontani… (Fonti Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).