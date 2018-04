ROMA – L’attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo ha avuto un incidente stradale a Roma, in zona Prati: è accaduto in piazza Monte Grappa. Nell’incidente, dalle prime informazioni, pare che siano rimasti coinvolti un’auto e uno scooter.

Sul posto per i rilievi la polizia locale. Nathalie è stata trasportata in ospedale in codice giallo.