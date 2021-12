Nave Corsica Ferries da Golfo Aranci a Livorno non parte: equipaggio positivo al Covid (Foto Ansa)

La nave Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire martedì sera, 28 dicembre, dal porto di Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste isolane per diversi casi Covid tra componenti dell’equipaggio.

Alcuni componenti sono risultati positivi al tampone e si è quindi proceduto allo screening dell’intero equipaggio.

Nave della Corsica Ferries da Golfo Aranci a Livorno non parte: casi Covid tra l’equipaggio

I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby in partenza da Olbia alle 22 diretta in Toscana.

Date le condizioni meteo anche la nave della Corsica Ferries rimasta con l’equipaggio decimato è stata dirottata a Olbia.

I contagi, riferisce yuotg.net, sono emersi dai tamponi di controllo effettuati nell’ambito dell’applicazione delle procedure di sicurezza.

Nave Corsica Ferries non parte per Covid: proteste dei passeggeri

Sempre secondo il quotidiano online, a bordo si sarebbero sollevate proteste da parte dei passeggeri, già in allarme perché non veniva aperta l’area self-service.

Alla fine è arrivata l’indicazione di sbarco. I passeggeri a piedi sono stati trasferiti in pullman fino a Olbia.